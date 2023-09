Caffè espresso, prezzi alle stelle: ecco dove una tazzina costa di più

Caffè espresso, la città più cara è Bolzano con 1,34 euro di media a tazzina. A Messina si puà trovare anche a 95 cent

Il caffè è uno dei piaceri più amati dagli italiani ma sta diventando un lusso. Assoutenti denuncia un aumento dei prezzi dell'11,5% rispetto al 2021 per un totale di 720 milioni di euro. Il costo di una tazzina per quanto riguarda la media nazionale è passato da 1.04 euro a 1,16 euro in due anni ma ovviamente in ogni città è differente. Il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso, come riporta Gamberorosso.it, parla di "danno evidente per le tasche dei 5.5 milioni di italiani che tutti i giorni fanno colazione nei bar dislocati sul territorio".

A Catanzaro, Reggio Calabria e Messina si può ancora trovare un caffè espresso al bar a meno di 1 euro (0.95 cent nella città siciliana) ma in 22 province il costo supera 1.20 euro. La tazzina più cara si trova a Bolzano (1.34 euro), seguita da Trento (1.31), Belluno (1.28), Padova (1.27), Udine (1.26) e Trieste (1.25). Cosenza e Reggio Calabria sono le meno costose ma anche quelle dove si registrano rincarica maggiori, pari rispettivamente al 36,4% e 23,8% stando ai dati di Mimit.

“Prima il caro-bollette, che ha portato a una impennata dei costi per i pubblici esercizi. - sottolinea il presidente di Assoutenti - poi i rincari delle materie prime spinti dallo scoppio della guerra in Ucraina hanno determinato sensibili aumenti per le consumazioni nei bar italiani”.