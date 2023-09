Caro vigneti, fino a 2 mln per un ettaro nel Barolo. Aumenta il gap Nord-Sud

Caro vigneti, il settore cresce (+7,5%) ma l'inflazione ha eroso i valori fondiari

Gamberosso.it ha pubblicato un'analisi del settore vitivinicolo nel 2022 che dimostra come la compravendita dei filiari sia ancora molto appetibile e vivace. La crescita è stata inferiore rispetto al 2021, anno in cui si è registrato un rimbalzo del 30% dopo il blocco delle compravendite per la pandemia (-12%) ma comunque positiva. Si va infatti dai 600mila euro all'ettaro per un vigneto in Valdobbiadene fino a 700mila euro a Bolgheri, 900mila euro di Montalcino e 2 milioni di euro a Barolo.

Nel 2022 l'incremento è stato dell'1,7% con oltre 150mila contratti firmati. Il quadro tracciato da Crea-Pb (Politiche e bioeconomia) e dal Consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e forestali ha però messo in evidenza però anche alcune ombre che psano sul settore con l'inflazione ad alti livelli che ha determinato un taglio dei valori reali del patrimonio fondario.

Per Andrea Povellato, analista e ricercatore del Crea, si parla di un "pesante effetto erosivo dell'inflazione sui valori fondiari”. I prezzi nominali crescono a livelli che non si vedevano da 15 anni (+1,5%) ma l'aumento dei prezzi al consumo (+8,1%) ha sostanzialmente “ridotto il valore reale del patrimonio fondiario che è precipitato a meno dell'80% del livello rilevato intorno al 2000”.

Stando ai dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) le superfici scambiate a livello nazionale rispetto al 2021 sono aumentate del 7,5% ma aumenta il diviario tra le regioni del Nord e Centrali (dall'1,2 al 3,2%) al Sud (dal 0,5 allo 0,8%). Crea quindi conferma tra settentrione e meridione si “allarga la forbice dei prezzi già piuttosto rilevante".