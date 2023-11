Cibo spazzatura, arriva la tassa contro gli alimenti ultra-processati

Il consumo di cibo spazzatura si può limitare aumentando le tasse. L'esperimento della Colombia

Hamburger farciti, patatine fritte, dolci, caramelle e succhi pieni di zuccheri: il cibo spazzatura, si sa, fa gola un po' a tutti. Ma ciò che bisogna evitare, come in tutto, è l'abuso. Esiste davvero un modo per limitare il consumo di questi prodotti? Come si stanno mobilitando i vari Paesi Ue e non solo? Qualche anno fa il Regno Unito ci aveva provato, vietando gli spot in metro. Ma poi aveva dovuto rinviare il tutto di un paio di anni a fronte di una diminuzione del potere d'acquisto delle persone a causa della crescita dell'inflazione. Ma c'è chi come la Colombia che ha deciso di mettere un freno importanti a tali prodotti che vengono ormai indicati, da scienziati e medici, come causa di obesità e malattie cardiovascolari, attraverso un regimne rigido di tassazione. Lo rivela Gamberosso.it.

La nuova legge colombiana

Ma come funziona? Secondo quanto scrive Gamberosso.it, "l'imposta sarà scaglionata e passerà dal 10% attuale per poi salire al 15% nel 2024 e raggiungere il 20% entro il 2025, mentre le bevande subiranno un'imposta variabile a seconda del contenuto di zucchero: la nuova tassa colpisce anche i prodotti ricchi di sale e grassi insaturi, tra cui salumi, cioccolatini e cereali soffiati, tutti collegati all'aggravarsi delle malattie cardiovascolari". "Non si tratta di prendere soldi da voi. È per farvi scegliere alimenti sani e migliorare la salute del popolo colombiano", ha commentato il presidente Gustavo Petro sul suo account su X dopo l'introduzione della norma.

Il problema dell'obesità

Come scrive Gamberorosso.it "da anni il paese deve fare i conti con l'aumento dei tassi di obesità: nel 2021, il Ministero della Salute ha stimato che il 56,4% dei colombiani era in sovrappeso". Un recente studio della Facoltà di medicina dell'Università Javeriana della Colombia rivela livelli di ipertensione che colpiscono oltre il 40% della popolazione del Paese, aumentando il rischio di mortalità.