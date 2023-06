Cibi sintetici: 39 organizzazioni contro gli alimenti da laboratorio

Coldiretti e Slow Food dichiarano guerra alla carne sintetica con la nascita di una nuova alleanza

"Nasce una inedita, larga e composita alleanza per reclamare la difesa della cultura del cibo di qualità e spingersi contro quello artificiale e sintetico": con queste parole - contenute in un comunicato - Coldiretti annuncia ufficialmente l'alleanza contro il cibo sintetico, che ha come missione quella di opporsi in maniera netta all'introduzione degli alimenti coltivati in laboratorio in Italia.

Dell'iniziativa fanno parte diverse organizzazioni a tutela dei consumatori, oltre che realtà consolidate dell'enogastronomia: Acli, AcliTerra, Adusbef, Anpit, Asi, AssoBio, Centro Consumatori Italia, Cia, Cna, Città del Vino, Città dell'Olio, Codacons, Codici, Consulta Distretto del Cibo, ctg, Coldiretti, Demeter, Ecofuturo, Ewa, Federbio, Federparchi, Fipe, Fondazione Qualivita, Fondazione Uuna, Fondazione UniVerde, Globe, Greenaccord, Gre, Italia Nostra, Kyoto Club, Lega Consumatori, Masci, Movimento Consumatori, Naturasi, Salesiani per il sociale, Slow food Italia, Unpli, Wilderness.