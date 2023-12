Come riciclare il panettone avanzato: la ricetta per un delizioso tiramisù

Come riciclare il panettone avanzato: la ricetta per un tiramisù da leccarsi i baffi

Il Natale è passato ma le feste non sono ancora finite. C'è ancora tempo prima di mettersi a dieta e se siete pieni di panettoni avanzati e non sapete proprio cosa farne ci sono vari modi per recuperarli ed evitare gli sprechi. Il tutto senza mettersi di nuovo ad armeggiare con forni e fornelli. In questo modo avrete un dolce perfetto per il veglione di Capodanno.

Una delle prime soluzioni per riutilizzare il panettone avanzato è trasformarlo in un tiramisù. Nella ricetta proposta da Gambero Rosso, i classici savoiardi vengono sostituiti da fette del dolce natalizio. Ovviamente si consiglia di utilizzare i prodotti da "supermercato", dato che quelli artigianali sono realizzati con ingredienti freschi e a breve scadenza ma soprattutto vanno consumati così come sono. Il procedimento per fare il tiramisù e poi praticamente identico a quello tradizionale.

Ricetta del tiramisù di panettone

Ingredienti per 6 persone

500 g di panettone

500 g di mascarpone

200 g di zucchero semolato

300 g di caffè lungo

40 g di zucchero semolato

30 g di Marsala

5 uova

cacao amaro in polvere per guarnire

Procedimento