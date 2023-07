Più afa, meno latte nei supermercati: le mucche hanno troppo caldo

Meno latte nei supermercati: le mucche hanno caldo e ne producono il 10% in meno. L'allarme di Coldiretti

Con le temperature torride di questi giorni che sfiorano o superano i 40° la Coldiretti ha lanciato un singolare allarme: i consumatori rischiano di avere meno latte sugli scaffali dei supermercati in quanto le mucche stanno soffrendo molto il caldo e quindi la produzione diminuisce. Si parla del 10% di latte in meno. Questo succede anche se gli allevatori hanno attivato i vari meccanismi per rinfrescare le stalle.

Considerando che la temperatura ideale per le mucche è di 22-24° si può facilmente capire come questa condizione possa essere sofferente per gli animali. Superate queste soglie, infatti, le mucche tendono a bere di più, a mangiare di meno e quindi a produrre meno latte. In questi giorni, secondo la Coldiretti, ogni singola mucca è arrivata a bere fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 dei periodi meno caldi.