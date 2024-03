Contaminazione da cadmio nel riso, tre grandi marchi superano i livelli limite

Conad, Pam e Mondella-MD secondo Altroconsumo presentano livelli eccessivi di cadmio nel riso carnaroli

Altronconsumo ha avviato una ricerca su 20 marche di riso carnaroli da cui è emerso che la maggior parte presenta livelli di cadmio vicini al limite imposto dalla legge. Tre marchi però superano la soglia massima e per questo sono stati segnalati al Ministero della Salute. Una lunga esposizione al cadmio, che facilmente si accumula nel riso, può provocare problemi ai reni.

I tre marchi incriminati per la presenza di livelli eccessivi di cadmio nel riso carnaroli, come riporta greenme.it, sono Conad, Pam e Mondella-MD. Altroconsumo specifica che i lotti testati sono i seguenti:

L129D (Conad)

L157D (Pam)

L171D (Mondella)

"Pur non essendoci rischi immediati per la salute - spiega Altroconsumo - il livello di cadmio resta comunque basso in considerazione del fatto che si tratta di un prodotto che non consumiamo tutti i giorni – abbiamo penalizzato questi risi nel giudizio complessivo con un voto insufficiente e li abbiamo segnalati al ministero della Salute, chiedendone il ritiro dal mercato".

Altronconsumo ha poi verificato la presenza di residui di pesticidi e ha scoperto che i prodotti analizzati rispettano ampiamente i limiti di legge. Ecco quindi la classifica per il riso carnaroli dell'associazione che tutela i diritti dei consumatori: