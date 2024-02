Riso arricchito con il manzo: la soluzione per le crisi alimentari

Dalla Corea del Sud arriva il riso arricchito con cellule di manzo: "Potrebbe servire nelle carestie"

La popolazione mondiale continua a crescere e trovare le risorse alimentari necessarie senza consumare fino all'osso il Pianeta diventa sempre più difficile. Una soluzione al problema potrebbe arrivare dai ricercatori della Yonsei University, in Corea del Sud, che hanno creato il riso di manzo coltivato. In sostanza gli scienziati hanno fatto crescere cellule di muscolo e grasso animale all'interno dei chicchi che potrebbe rivelarsi un fonte di proteine a basso impatto a livello di produzione di CO2.

Il riso di manzo ha una bassa incidenza di allergie e ha un profilo nutrizionale e un struttura adatti alla coltura di cellule 3D. La struttura dei chicchi è garantita da un rivestimento commestibile di gelatina di pesce ed enzimi alimentari. I ricercatori stimano che il riso di manzo ha l'8% in più di proteine e il 7% in più di grassi del normale riso.

"Immaginate di ottenere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno dal riso proteico coltivato in cellule", afferma il primo autore Sohyeon Park, che ha condotto lo studio insieme al professor Jinkee Hong - Non mi aspettavo che le cellule crescessero così bene nel riso. Ora vedo un mondo di possibilità per questo alimento ibrido a base di cereali. Un giorno potrebbe servire come cibo di soccorso per le carestie, razioni militari o persino cibo spaziale".