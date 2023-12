Pesticidi, qual è la verdura più contaminata? La classifica di Legambiente

Frutta e verdura risultano ancora contaminati da pesticidi. Ecco la classifica dei prodotti con la maggiore presenza di residui

Nella frutta e verdura che ogni giorno mettiamo in tavola c'è ancora una quantità considerevole di insetticidi e fungicidi. Come sottolinea greenme.it, nessun prodotto è escluso, persino quelli trasformati fino al miele. La conferma arriva dal report "Stop pesticidi nel piatto" realizzato da Legambiente e Alce Nero.

La frutta come negli anni scorsi risulta quella che registra la più alta presenza di pesticidi mentre per la verdura si osserva una maggiore presenza di campioni senza residui (68,55%) con una percentuale di irregolarità del 1,47%. La quasi totalità dei prodotti di origini animale non presenta invece pesticidi (88,17%).

Nel 2022 sono stati presi in esame 6085 alimenti provenienti sia dall'agricoltura tradizionale che da quella biologica. Nel primo caso è stata registrata una percentuale bassa di irregolarità (1,62%) ma anche il superamente del Limite Massimo di Residuo (LMR) oltre alla presenza di fitofarmaci revocati dal mercato o sostanze non ammesse.

Il 59,18% degli alimenti risulta comunque privo di pesticidi. Nel 39,.12% dei campioni sono state rilevate però tracce di uno o più residui di fitofarmaci con una percentuale del 15,67% di monoresiduo e del 23,54% in multiresiduo.

Gli alimenti più ricchi di pesticidi sono:

peperoni (53,85%)

insalate e pomodori (entrambi a quota 53,14%)

ortaggi da foglia (38,12%) (spinaci, bietole e cavoli) con la più alta percentuale di irregolarità (4,46%).

Gli alimenti trasformati più ricchi di pesticidi sono: