Banane, allarme pesticidi. Si salvano solo 3 marchi su 20: ecco quali evitare

Dei 20 marchi di banane analizzati da Salvagente solo 3 non presentano tracce di pesticidi nella polpa

Salvagente ha analizzato 20 marche di banane venduti nei più importanti supermercati e discount italiani e ha scoperto tracce di pesticidi non solo nella buccia, che viene gettata, ma anche nella polpa. Come riporta latuadietapersonalizzata.it, i livelli di sostanze potenzialmente pericolose sono comunque inferiori a quelli previsti dai limiti di legge. In particolare si parla di neonicotinoidi (imidacloprid, thiamethoxam e chlorfenapyr), una classe di insetticidi che mettono in serio pericolo le api. Salvagente però si dice particolarmente preoccupato dall'acido giberellico, regolamentato solo fino al 2014.

Le banane analizzate dall'associazione sono dei seguenti marchi:

EUROSPIN

DOLE

TODIS

COOP ORIGINE

CONAD

CHIQUITA

DOLE GOURMET (BANANITO)

CARREFOUR BIOLOGIOCO

DEL MONTE

ESSELUNGA BIOLOGICO ALTROMERCATO

CARREFOUR

LIDL (CABANA)

LIDL BIOLOGICO

ESSELUNGA BIOLOGICO ALTROMERCATO (BANANITO)

EUROSPIN BIOLOGICO

ESSELUNGA

ORSERO BIOLOGICO

CARREFOUR BIOLOGICO EQUOSOLIDALE

NATURASÌ BIOLOGICO FAIRTRADE

MD EXOFRESH

I peggiori, stando ai test di Salvagente, sono i seguenti:

LIDL (CABANA), valutata come “scarso” (con un punteggio di 2 su 10)

ESSELUNGA BIOLOGICO ALTROMERCATO , valutata come "scarso" (con un punteggio di 3 su 10)

CARREFOUR BIOLOGIOCO, valutata come "scarso" (con un punteggio di 3,5 su 10)

Le analisi quindi mettono in lunce come nemmeno i prodotti biologici siano esenti dalla contaminazione di pesticidi. Esselunga, contattato da Salvagente, ha bloccato le importazioni anche di altri alimenti provenienti dallo stesso produttore. Carrefour invece afferma di aver avviato una procedura di controllo.