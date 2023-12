Salmone affumicato contaminato da listeria: casi in Italia e Germania

EFSA e ECDC lanciano l'allerta su casi di listeria in Italia e Germania, causati probabilmente dal consumo di salmone affumicato prodotto in Lituania

Il Natale si avvicina e il salmone affumicato sarà molto presente sulle tavole degli italiani. In questi giorni però sarebbe meglio fare attenzione a questo prodotto dato che come riporta l'EFSA e e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) è in corso un focolaio di Listeria monocytogenes, soprattutto in Italia e Germania, che sembra sia partito proprio da questo pesce.

Stando alle analisi degli esperti il salmone affumicato contaminato proviene da stabilimenti in Lituania. In Italia nel 2023 sono stati segnalati 5 casi di listeriosi e di questi 3 avevano consumato questo prodotto nei 30 giorni precedenti allo sviluppo dei sintomi. Una persona nel luglio di quest'anno ha sviluppato la meningite.

Per proteggersi dalla listeria si devono cuocere i cibi a temperature superiori al 65 gradi. Il batterio può però contaminare gli alimenti in fase di confezionamento. Rispetto ad altri patogeni, infatti, resiste anche ad ambienti ricchi di sale e con temperature basse. I sintomi più comuni sono nausea, vomito e diarrea. Nei casi più gravi si può arrivare anche alla meningite e altre complicanze letali. Tra il 2022 e il 2023 in Italia, Germania, Austria, Belgio e Paesi bassi si sono registrati 17 infezioni di listeria e 2 morti, soprattutto tra gli anziani.