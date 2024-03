Crocca svela gli ingredienti della sua 'pizza del futuro'. E cresce a Milano..

Un fatturato da oltre 40 milioni di euro nell'anno che si è appena chiuso per il gruppo Pizzium e un 2024 che segna l'apertura di nuove pizzerie.

Con il brand Crocca che guarda avanti. Così avanti che nel suo forno mette la 'pizza del futuro'.

Gli ingredienti prima ancora che in una ricetta si possono sintetizzare in una filosofia: una pizza più croccante e più leggera, sensazioni che invoglino il consumatore a pensare 'Ne voglio un'altra'. "Quando accade questo, per noi è come fare gol", racconta Nanni Arbellini.

E con questa voglia andare a segno, ecco Crocca 'scendere in campo' con una linea di pizze (eccelle l'amatriciana - con guanciale e fonduta di pecorino romano DOP) e di scrocchiarelle decisamente competitive (da circoletto rosso quelle con i friarielli).

Milano terreno sempre più di conquista per il brand, già presente con tre locali e altri due si andranno ad aggiungere nelle prossime settimane. E poi, ecco i segreti e la ricetta vincente di Crocca per questo 2024.

CROCCA, un viaggio nel tempo per una pizza d’autore

È un viaggio nel mondo della pizza contemporanea quello che racconta CROCCA. Basse, rotonde e generose, le proposte di CROCCA mixano la croccante romana e la sottile lombarda in una pizza golosa e leggera. Il panetto di pasta partenza è di 180 grammi, bassa dal bordo croccante che si caratterizza per le materie prime italiane di altissima qualità. Pizza del futuro dal punto di vista delle abitudini alimentari per la qualità dell’asporto e take away”

Nanni Arbellini e Stefano Saturnino



Back to ’70 con i pilastri della storia della pizzeria

È un vero e proprio salto nei mitici anni ’70 – ’80 quello che si vive sedendosi da CROCCA. Sapori generosi e semplici che ripropongono gli “inossidabili” della storia della pizza come la Diavola o la Capricciosa ma che sono protagonisti anche dell’avanguardia creativa della Polpette e Melanzane con polpette di Scottone piemontese e golose melanzane fritte. Il morso così “crunchy” ed è ottenuto dall’aggiunta alla miscela di farine 0 di farine di mais. Sempre a questo mix, va la capacità di creare una pizza leggera, fragrante e digeribilissima, cotta in due tempi.

Crocca, sguardo al menu

Come di rito aprono la degustazione delle pizze una serie di gustosi antipasti emblema dell’italianità in tavola quali le bruschette con pomodorini, la nduja, la stracciatella pugliese, ma anche le patate al forno, il prosciutto crudo, la mozzarella bufala e l’immancabile tagliere di salumi misti con pane bruschettato.

Si passa poi al menu delle pizze, dove c’è solo l’imbarazzo della scelta. Un volo d’angelo sulle classiche Margherita, Ortolana o Prosciutto Cotto e Funghi per planare sulle gourmet Amatriciana che riporta sulla pizza il condimento della romanissima pasta grazie al guanciale e la fonduta di Pecorino Romano Dop, o la Mortadella, Grana e Pesto dove la mortadella la pistacchio incontra le cialde di Grana Padano Dop e il pesto o la Scarola e Alici con pomodorini gialli e provola affumicata. C’è poi la Crudo, Rucola e Burrata, la pizza che, al primo morso, fa fare un salto nei mitici anni ’80 da dove arrivano anche la Tonno e Cipolla, arricchita da olive nere, e la Speck, Radicchio e Gorgonzola Dop.

Un discorso a parte meritano le Scrocchiarelle, che diventano un piatto da allegra condivisione. Infatti, la base bianca, che racchiude farciture golose come spianata calabra e caciocavallo semi stagionato o friarielli ripassati o ancora mortadella al pistacchio e Grana Padano Dop, viene poi divisa in spicchi da gustare golosamente in compagnia.

Il fascino delle osterie milanesi

Ampie sale interne, arredi in legno e poster d’antan ricreano nei locali dell’insegna l’ambiente tipico delle osterie milanesi degli anni ’70 – ’80. Il servizio cordiale e attento è gestito da uno staff giovane ed elegante che offre all’avventore un’esperienza unica di vera ospitalità italiana.





La forza del Gruppo

Crocca è stato fondato da Stefano Saturnino, Nanni Arbellini e Ilaria Puddu nel 2020 e successivamente acquisito dal Gruppo Pizzium nel 2022. Nel corso del 2023, il Gruppo Pizzium ha chiuso l'anno con un fatturato netto di 43,5 milioni di euro, testimoniando una crescita del 45% rispetto al 2022, con un Ebitda che si attesta intorno al 20%. Il contributo di Crocca a questa performance è stato significativo, con un fatturato di 4 milioni nel 2023.

Dall'acquisizione da parte del Gruppo Pizzium, Crocca ha intrapreso un percorso di espansione concentrato principalmente nel Nord Italia, aprendo nuovi locali a Milano, Torino, Verona, Brescia e Gallarate (Varese), segnando così un significativo ampliamento della sua presenza sul territorio.

Nanni Arbellini, esprimendosi sul successo di Crocca, sottolinea: "Questo progetto, nato su carta nel 2019 e previsto per essere lanciato a marzo 2020 - un mese e un anno che rimarranno impressi nella memoria collettiva - ha superato le sfide grazie alla nostra determinazione, coraggio e perseveranza. Oggi è il momento di riconoscere i meriti di questo progetto, che spesso è rimasto in ombra rispetto alla sua “sorella maggiore”: PIZZIUM. Entro il 2024, supereremo la soglia dei 100 collaboratori. La nostra pizza, pur rimanendo una nicchia di mercato rispetto alla dominante pizza napoletana, è straordinaria: deliziosa, soddisfacente e con una leggerezza tale da invitare a mangiarne una seconda. Per me, questo prodotto, rappresenta il futuro della pizza".

Arbellini arricchisce ulteriormente il suo commento, riflettendo sull'evoluzione del brand: "Da quando Crocca si è unito al Gruppo Pizzium nel 2022, partendo da un unico locale, ha registrato una crescita esponenziale. Questo successo risponde all'esigenza di una pizza che sia al contempo croccante, leggera e irresistibilmente gustosa. La nuova apertura a Milano, in via Vigevano, segna la terza in città, ma non sarà l'ultima. Prevediamo l'inaugurazione di altri due locali entro la fine di aprile, portando il totale a dieci punti vendita. Crocca incarna la nostra passione e il nostro impegno nel garantire l'eccellenza delle materie prime e nella ricerca continua di una pizza senza eguali, perfettamente croccante!"

Crocca dov'è?

Milano

Via Vigevano, 29 - Orari: lun-gio: 12.30-14.30 / 19:30-23:30 - ven-dom: 12.30-15.00 / 19:00-00:00

Via S. Gregorio, 11 - Orari: lun-gio: 12.30-14.30 / 19:00-23:00 - ven-dom: 12.30-15.00 / 19:00-23:30

Via Galvano Fiamma, 4 - Orari: lun-gio: 12.30-14.30 / 19:30-23:00 - ven-dom: 12.30-15.00 / 19:00-23:30

Torino

Via Po,14 - Orari: lun-gio: 12.30-14.30 / 19:00-23:00 - ven-dom: 12.30-15.00 / 19:00-23:30

Via Madama Cristina, 69 - Orari: lun-gio: 12.30-14.30 / 19:00-23:30 ven-dom: 12.30-15.00 / 19:00-23:30

Brescia

Via Cesare Beccaria, 19 - Orari: lun-gio: 12.30-14.30 / 19:00-23:00 - ven-dom: 12.30-15.00 / 19:00-23:30

Verona

Piazzetta Alcide De Gasperi, 3 - Orari: lun-gio: 12.30-14.30 / 19:00-23:00 - ven-dom: 12.30-15.00 / 19:00-23:30

Gallarate (Varese)

Via E.Ferrario, 35 - Orari: lun-gio:12.30-14.30 / 19:00-23:00 - ven-dom:12.30-15.00 / 19:00-23:30