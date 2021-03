Cubetti, Fiammiferi e Tagliette: Citterio amplia la gamma dei tagli in cucina

Tagli differenti di guanciale, pancetta, speck e prosciutto cotto per dare una diversa gradevolezza al piatto. Fiammiferi di pancetta affumicata e pancetta dolce, dalla particolare forma allungata per le preparazioni più gourmet; Tagliette di guanciale, larghe e spesse, per dare la giusta consistenza alle ricette della tradizione e a quelle più originali ed infine Cubetti di prosciutto cotto, di speck e di pancetta dolce e affumicata, molto versatili, da utilizzare in cucina con estro.

Sono i consigli culinari che gli chef Citterio hanno elaborato per assaporare al meglio la nuova proposta di affettati pronti per la ricettazione. Lo storico salumificio di Rho ha infatti ampliato la gamma con nuove referenze 100% italiane e rinnovato la veste grafica delle confezioni dei suoi cubetti.

“In Citterio abbiamo lavorato alla differenziazione della forma dei diversi prodotti, partendo dal presupposto che ogni taglio sprigioni il massimo di gradevolezza al gusto, se utilizzato in un determinato tipo di ricetta", commenta l’azienda. "Per questo ai classici cubetti di pancetta affumicata e pancetta dolce, abbiamo affiancato un taglio più allungato. I Fiammiferi sono stati infatti pensati per rendere le preparazioni in cucina più raffinate e creative”.

Continua l’azienda: “Un prodotto della tradizione italiana come il guanciale invece, si presenta ora nel nuovo formato Tagliette. Per risaltarne il sapore, abbiamo studiato una forma dal taglio rustico, più larga e spessa, da gustare sia in ricette moderne sia in preparazioni classiche come la pasta alla gricia. Con le Tagliette e i Fiammiferi portiamo sulle tavole dei nostri consumatori un prodotto dal taglio artigianale, “come tagliato al momento”, con coltello e tagliere”.

Le novità hanno infine coinvolto anche i Cubetti, il cui tradizionale pack è stato rinnovato per renderlo più moderno e d’impatto a scaffale. I nuovi cubetti sono caratterizzati da colori accesi e il visual presenta il prodotto ricettato in classici della cucina italiana, per valorizzarlo ulteriormente. I Cubetti sono disponibili nelle varianti Pancetta Affumicata, Pancetta Dolce, Speck e Prosciutto Cotto e sono tutti senza glutine e senza derivati del latte. Pronti e comodi da utilizzare nella doppia vaschetta, sono l’ideale per diverse lavorazioni in cucina. Il Prosciutto Cotto è inoltre senza addensanti, con solo il 2,8% di grassi e ottenuto da soli prosciutti selezionati.

In allegato il comunicato stampa completo, le ricette per ogni taglio e alcune immagini.

