Da Champagne a Trento, Cyril Brun nuovo enologo degli spumanti di Ferrari

Cyril Brun è il nuovo enologo degli spumanti Trentodoc Ferrari

Cyril Brun, uno dei più autorevoli enologi delle bollicine francesi, arriva in Italia per valorizzare gli spumanti Trentodoc di Ferrari (Gruppo Lunelli). Per la prima volta una figura di riferimento dell’enologia francese diventa Chef de Cave, ovvero responsabile enologo, di una cantina spumantistica italiana.

Brun succederà a Ruben Larentis, artefice dei successi internazionali di Ferrari, che andrà in pensione dopo 37 anni. Una lunga carriera, quella di Larentis nel Gruppo Lunelli, durante la quale i Trentodoc della casa hanno collezionato una serie innumerevole di riconoscimenti, tra cui la vittoria, per ben cinque volte, del premio di Producer of the Year al concorso Champagne & Sparkling Wine World Championships.