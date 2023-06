Vino, meno consumi ma più consumatori. Cresce la birra. E le donne...

Vino aumentano i consumatori (ma calano i consumi)

Meno consumi quotidiani (calo del 22%), ma più salutari (+35%) e più consumatori: è l'analisi dell’Osservatorio di Unione Italiana Vini (elaborando i dati Istat) sugli ultimi 15 anni. I consumatori di vino nel nostro Paese sono 29,4 milioni (ossia 55% della popolazione). “I numeri sintetizzano una volta di più il rapporto responsabile degli italiani con il vino, oggi inteso più come elemento di socialità e di stile di vita che come alimento. È la prova di come l’approccio culturale al prodotto sia ormai fondamentale in un Paese che non solo è il primo produttore di vino al mondo ma anche uno dei più virtuosi in termini di aspettativa di vita”, spiega il presidente Uiv, Lamberto Frescobaldi.

Vino preferito degli uomini italiani over 65. Salgono le donne

L’identikit del consumatore di vino: uomini al 58% contro il 42% delle donne. Aumenta però il consumo femminile (+12%) e cala leggermente quello maschile (-2%). Tra le consumatrici, c'è un incremento delle “saltuarie” (+33%) e una discesa delle “quotidiane” (-15%), in particolare nelle fasce di età più mature. L?età dei consumatori di vino? In vetta gli ultrasessantacinquenni (27,5%) poi la fascia 45-54 (19,4%) e 55-64 (18,7%). I consumatori abituali scendono in tutti i cluster, ma salgono quelli abituali (tranne tra i 35-44 anni). Importante il trend in aumento della fascia 18-24 anni. Se la GenZ apprezza il vino, almeno in certi frangenti, i Millennials sono più freddi sempre sia a livello saltuario che quotidiano.

Birra viaggia forte. Aperitivi alcolici, boom delle donne

Vino, ma non solo. La birra piace a 27,4 milioni di italiani e viaggia forte sia sui consumatori quotidiani (+19% in 15 anni), sia occasionali (+30%). Scende solo tra gli “stagionali”, ossia nel periodo estivo. Risultati soddisfacenti anche per gli aperitivi alcolici, vino e cocktail compresi (soprattutto con spumante mixato), che raggiungono 22 milioni di consumatori (+41% a partire dal 2008) e qui si registra un boom femminile dei consumi fuori casa (+79%). Il 60% delle donne tra i 25 e i 34 anni consuma aperitivi alcolici contro il 33% del 2008.

