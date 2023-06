Netflix allarga i suoi orizzonti e lancia una birra analcolica

Nasce la prima bevanda prodotta da Netflix: è una birra analcolica e si chiama The Witcher

Netflix allarga i suoi orizzonti e lancia la sua prima bevanda: una birra analcolica, The Witcher, dal nome della serie fantasy uscita a fine 2019. Si tratta di una birra senza alcool prodotta in collaborazione con l’Athletic Brewing Company, una delle maggiori aziende di birre artigianale no-alcol degli Stati Uniti. Una bevanda adatta quindi a tutti, ma pensata in particolare per gli appassionati di mostri, elfi e tutte le altre creature magiche che popolano il mondo incantato tratto dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, a cui si ispira la serie.

Il lancio di The Witcher non comprende solo un tipo di birra, ma una serie di edizioni limitate tutte a prova di astemio: è questo il progetto del colosso dello streaming internazionale, che comincia con la Geralt’s Gold, prima birra prodotta, in vendita in vari negozi degli States e disponibile sul sito di Athletic Brewing.

In realtà, però, quella del free-alcool è una scelta insolita, o meglio incoerente con la serie in questione, in quanto il protagonista di The Witcher, Geralt, beve invece di gran gusto. Ma si sa, i prodotti senza alcool - cocktail, vino, birra e anche superalcolici - sono tra le maggiori tendenze attuali. E poi, l’obiettivo di Netflix, secondo quanto dichiarato da Josh Simon, vicepresidente dei prodotti di consumi dell’azienda, è quello di "far rivivere ai fan le serie che amano".