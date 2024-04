Dal Four Seasons al Cheval Blanc: la classifica dei migliori hotel al mondo

Alla guida Michelin per i ristoranti si affianca quella per gli hotel, premiate su un sistema basato sulle chiavi (da una a tre)

La guida Michelin è un punto di riferimento nel settore enogastronomico ma da oggi è disponibile non solo online anche La Clef Michelin, ovvero la classifica dedicata ai migliori alberghi al mondo annunciata lo scorso autunno a Parigi. Se per i ristoranti ci sono le stelle, per gli hotel invece si utilizzano le chiavi, da una a tre a seconda del livello di eccellenza.

Come riporta Gambero Rosso, la guida comprende 5mila strutture in 120 Paesi nel mondo. L'obiettivo di questo progetto, che si affianca alle recensioni di oltre 16mila ristoranti, è quello di "fornire a chi utilizza la Guida Michelin un'esperienza di viaggio completa". La guida è in costante aggiornamento, con oltre 600 indirizzi in più ogni anno, e il numero di chiavi dipende da cinque criteri fondamentali: architettura e design, qualità e solidità del servizio, personalità e carattere, rapporto qualità prezzo e l'importanza della struttura all'interno della località in cui si trova.

"Ci sono hotel animati e hotel tranquilli, hotel urbani e hotel in mezzo al nulla, hotel di design e hotel classici… - si leggu sul sito della guida Michelin - Ci sono castelli, ostelli, tende e ryokan, alberghi con 200 camere in cima a un grattacielo e indirizzi con 2 camere ospitate in un'antica torre di guardia. Ciascuno di essi potrà meritare la Chiave Michelin".

Le chiavi verranno annunciate Paese per Paese a partire da Francia, Italia, Spagna e alcune località statunitensi. Tre chiavi sono andate a 9 hotel di Parigi su un totale di 24 a livello nazionale. I migliori sono Le Meurice, La Réserve, Four Seasons George V, Ritz Paris, Le Bristol, Cheval Blanc, Saint James Paris, Villeroy e Plaza Athénée. Per l'Italia bisognerà attendere ancora un po'.