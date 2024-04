Hotel di lusso, Signa vende a King Street l'iconico Bauer di Venezia

Signa, il Bauer di Venezia passa nelle mani di King Street

Signa Rem Italia ha sorpreso tutti cambiando improvvisamente le carte in tavola. Dopo aver negato categoricamente la messa in vendita dell'hotel Bauer a Venezia, spunta la notizia dell'acquisizione dell'iconico albergo, di proprietà della società austriaca Signa, da parte del fondo americano King Street. Il fondo, noto per i suoi investimenti, aveva già puntato due anni fa sull'Hotel Danieli, sempre a Venezia.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Gazzettino. Nel frattempo, si sono interrotti i lavori di ristrutturazione dell'hotel nel dicembre del 2023, e i dipendenti non ricevono più lo stipendio da febbraio scorso. Una situazione questa causata dal crollo finanziario della società austriaca proprietaria dell'albergo, il gruppo immobiliare fondato da René Benko. Il Gruppo ha presentato a fine novembre un'istanza di procedura di insolvenza a Vienna, con debiti nei confronti delle banche che superano i 5 miliardi di euro, secondo quanto riportato dal Financial Times.

Il gruppo, che aveva acquisito nel 2020 l'hotel sul Canal Grande grazie al fondo Elliott, aveva già avviato la vendita del Chrysler Building di New York. Per quanto riguarda il futuro del 5 stelle veneziano, resta da vedere se King Street manterrà l'accordo di gestione con Rosewood Hotels & Resorts.