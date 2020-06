Hotel di lusso: il Bauer della Serenissima acquisito dall'austriaco Signa

Nuove acquisizione nel campo degli hotel di lusso in Veneto: il gruppo immobiliare austriaco Signa ha rilevato lo storico Hotel Bauer di Venezia, sito in prossimità di Piazza San Marco.

Fondo Elliott vende l'hotel a 5 stelle Bauer

Come riportato da Pambianco, la vendita è stata attuata dal fondo Elliott, che lo scorso luglio aveva rilevato l'hotel dalla famiglia Bortolotto Possati, discendenti del costruttore Arnaldo Bennati, per una cifra che si aggira attorno ai 400 milioni di euro.

Venezia: hotel di lusso

Dopo l'acquisizione di Villa Eden Luxury Resort, per il gruppo Signa l'hotel della Serenissima, sarebbe la seconda struttura rilevata in campo italiano. Il lockdown non avrebbe pesato nella trattativa, rallentando solamente la contrattazione finale per la cessione del bene di lusso, in quanto l'accordo era stato preliminarmente siglato nello scorso 2019. La riapertura del Bauer è prevista per i primi giorni di luglio.

Secondo quanto riporta Pambianco, il fondo Elliott gestiva anche l'hotel Bauer Palladio, per la struttura sarebbe in corso una negoziazione di cessione con investitori privati.