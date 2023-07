Dalla pasta rosa al gelato glitterato: la Barbie mania contagia anche il food

Dai tacos rosa all'hamburger: la Barbie mania contagia anche il food. Ecco le ricette più cool

Con la nuova Barbie mania non ci sono solo gli armadi a tingersi di rosa shocking, ma anche il food. L'ultima moda sui cibi e le bevande ispirati alla bambola più amata al mondo sta infatti impazzando sui social con hashtag come #barbiecore e #barbiemovie grazie al film della regista Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, uscito in Italia il 20 luglio scorso. Ecco allora una lista delle migliori ricette a tema Barbie, rosa e patinate, selezionate dal Gambero Rosso.

Tacos messicani rosa

In Messico, più precisamente ad Acapulco, la nuova Barbie wave ha tinto di rosa tacos e tortillas, che hanno attirato locali e turisti nella popolare spiaggia nel sud del Paese. L’idea è stata della giovane Ana Cecilia Ceballos, che per innovare la sua attività ha deciso di intercettare questa tendenza cercando “un modo per pigmentare la tortilla in modo che fosse rosa”. Il processo è naturale e coinvolge la barbabietola che viene bollita, liquefatta, filtrata e utilizzata al posto dell’acqua nell’impasto.

La pasta di Barbie

Il segreto del colore rosa di questa pasta ispirata a Barbie - ormai diventata virale sui social - sono le barbabietole, che stanno vivendo un grande momento di popolarità proprio grazie all’uscita del film. Nella ricetta di questa pasta – fresca ed estiva – dopo essere state arrostite, le barbabietole vengono frullate con mascarpone, parmigiano, limone e aglio per creare una salsa vellutata per la pasta. Inoltre, Pastificio Di Martino ha lanciato un’edizione speciale dedicata a Barbie con un packaging speciale e una selezione di ricette create con i fisiologi dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Una parte del ricavato sostiene la missione di Food For Soul – l’associazione dello chef Massimo Bottura e di sua moglie Lara Gilmore – di incoraggiare la responsabilità sociale, combattere lo spreco di cibo e nutrire chi ne ha più bisogno.