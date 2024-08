Datterino bianco, alla scoperta di un nuovo pomodoro "agrumato e fruttato"

Datterino bianco, un nuovo pomodoro per le tavole degli italiani: "La risposta della Grande distribuzione organizzata è sorprendete"

Il datterino bianco ha fatto il suo debutto a Pianeta Rosso l'evento di Agroter e Macfrut dedicato al pomodoro. Questa varietà del frutto più amato dagli italiani è stato proposto da AgriPeppe, cooperativa ortofrutticola di Fondi.

“Essendo specialisti nella produzione e commercializzazione di pomodori, volevamo trovare una novità assoluta per svegliare un po' la categoria. - ha raccontato il presidente Luca Peppe a italfruit.net - La scintilla è nata durante l’ultima edizione di Fruit Logistica, quando ci siamo imbattuti in questa varietà di datterino dalla polpa e buccia bianca, proveniente da una coltivazione hobbistica orientale, e non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione di testarlo nelle nostre aziende agricole".

"Inizieremo a fare i primi stacchi tra fine agosto e metà settembre - ha spiegato - ma già la risposta della Grande distribuzione organizzata è sorprendete. Dopo il campione che abbiamo portato a Pianeta Rosso la curiosità è stata crescente e quasi subito le insegne hanno mostrato grande interesse nell’inserire questa nuova referenza. Segnale che la filiera è molto recettiva alle novità".

“Per la distribuzione moderna faremo un mini-collo da chilo e l’idea è di proporre un mix di colore con datterino verde, bianco e rosso - conclude Peppe - in modo da comporre la bandiera nazionale e invogliare l’acquisto da parte del consumatore. Il sapore del datterino bianco è molto dolce e un retrogusto agrumato e fruttato. Vi garantisco che resterete stupiti non solo dal colore, ma anche dal sapore e dal profumo delle bacche".