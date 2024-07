Che cosa mangiare per non perdere il magnesio: ecco tutti i cibi più indicati

Cosa mangiare per il magnesio: sarebbe utile integrare nella dieta frutta secca a guscio, albicocche, pesche e altri alimenti

Il magnesio è un elemento molto importante per il nostro organismo e con l'estate è facile diventarne carenti, soprattutto per le donne. "Il caldo favorisce la sudorazione eccessiva, che agevola la perdita di questo minerale soprattutto nelle giornate più roventi e quando si fa attività fisica", spiega la biologa nutrizionista Valentina Galiazzo, specialista in biochimica clinica, a lacucinaitaliana.it.

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità il giusto apporto di magnesio è tra 250 e 450 mg al giorno. I sintomi della carenza di questo minerale sono affaticamento, debolezza, irritabilità e difficoltà a dormire. In alcuni casi si arriva anche a formicolii, contrazioni muscolari e crampi. Il modo migliore per assumere maggiori quantità di magnesio è attraverso la dieta.

Tra i cibi più ricchi di magnesio abbiamo la frutta secca a guscio, semi oleosi e cereali, in particolare integrali. La nutrizionista, ad esempio, consiglia di alternare a colazione il latte di soia con quello animale e sostituire i cereali raffinati con quelli integrali. Un'altra fonte di magnesio è la frutta fresca come le albicocche, pesche e uva nera, da abbinare a mandorle e semi di zucca, lino o girasole.

"A pranzo e a cena sì a varietà - spiega l'esperta - come le melanzane, le carote, gli spinaci e la bietola da costa da abbinare a carne di tacchino oppure a legumi (ceci, piselli, fagioli, lenticchie); ok anche a seppie associate nello stesso pasto a cereali integrali come il riso o agli pseudocereali in chicco per esempio la quinoa, contribuiscono in modo significativo a raggiungere il fabbisogno giornaliero di questo minerale, che in estate viene facilmente espulso con il sudore".

A livello di condimento sono ideali il succo di limone e menta mentre per il dolce si consigliano fichi secchi e un quadratino di cioccolato fondente almeno al 75%. Ovviamente non può mancare il giusto apporto di acqua giornaliera.