Ditta Artigianale a San Valentino scalda il cuore degli innamorati con il nuovo signature coffee "Spiced Amour"

Rose profumate, cuori rossi e… specialty coffee! Il San Valentino 2025 firmato Ditta Artigianale, una delle più grandi torrefazioni specialty italiane, celebra l’inaspettato incontro tra la piccantezza del peperoncino e il gusto inconfondibile dell’espresso di alta qualità grazie al nuovo signature coffee Spiced Amour, il matrimonio perfetto per accendere la passione della festa più romantica dell’anno. La nuova deliziosa bevanda dedicata all’amore è ideale per le coppie che cercano un’alternativa sofisticata alle proposte tradizionali: unisce il caffè espresso di Ditta Artigianale con il cioccolato bianco cremoso, lo sciroppo agli agrumi fresco e un pizzico di peperoncino piccante per un finale a sorpresa dai toni dolci e vivaci.

Spiced Amour, infatti, è un’esplosione di sapori capace di coccolare il palato delle coppie che decideranno di festeggiare San Valentino in uno dei sei locali custoditi nei punti più suggestivi di Firenze o nella nuova caffetteria a Milano, in Corso Magenta 31, dove il tempo viene elevato grazie all’alta qualità del servizio e all’atmosfera accogliente. Qua inoltre gli innamorati potranno gustare un’ampia selezione di specialty coffee, selezionati attentamente e tostati con cura nella sede fiorentina, serviti attraverso il metodo filtro o secondo lo stile del Modern Italian Espresso, in abbinamento alle genuine creazioni dolci e salate firmate Ditta Artigianale, capaci di scaldare il cuore anche a San Valentino.

Ditta Artigianale

Nata come micro roastery di specialty coffee e fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer, Ditta Artigianale è una delle principali torrefazioni specialty italiane e riflette una sintesi perfetta tra impresa strutturata e lavoro artigianale. Rappresenta, infatti, un ritorno ai valori autentici del bar, dove qualità e attenzione al cliente sono al centro dell'esperienza in un ambiente sereno e conviviale. È anche un esempio virtuoso di third wave coffee, il movimento che eleva il caffè a materia prima preziosa da valorizzare lungo tutta la filiera.

Non a caso, questo approccio comincia proprio nelle piantagioni, dove la selezione dei migliori chicchi avviene con un'attenzione meticolosa; prosegue poi col rapporto diretto coi produttori, spesso coinvolti personalmente nella coltivazione sostenibile; e si conclude con la tostatura artigianale a Firenze per assicurare la massima qualità. Il risultato è l’esaltazione del caffè in ogni fase, che garantisce una qualità straordinaria e la vera essenza di un prodotto autentico e genuino, servito in una nuova tipologia di caffetteria tradizionale dal respiro internazionale. Ispirato ai caffè degli anni '50, infatti, il concept di Ditta Artigianale è radicato nell'idea di riportare il bar alla sua dimensione umana e conviviale, creando un ambiente che unisca l'artigianalità dei prodotti con l'attenzione alla qualità del tempo trascorso nel locale.

Ogni locale è pensato come uno punto di ritrovo per socializzare e condividere momenti di qualità, uno spazio accogliente dove lavorare, leggere, incontrare amici o semplicemente rilassarsi, concedendosi il giusto tempo per apprezzare ogni aspetto del servizio, dal caffè all'ambiente. Attualmente sono sei i punti vendita collocati negli angoli più suggestivi di Firenze e una recente apertura in corso Magenta 31 a Milano, che contribuiscono a diffondere la cultura dello specialty coffee in Italia. L’eccellente qualità delle proposte di Ditta Artigianale è stata riconosciuta anche dalla Guida Bar d'Italia 2025 del Gambero Rosso, che le ha recentemente attribuito Tre Chicchi e Tre Tazzine.