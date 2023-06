Enrico Bartolini unica new entry italiana nel The World's 50 Best Restaurants

Enrico Bartolini al mudec di Milano entra nella lista internazionale dei migliori ristoranti al mondo

The World's 50 Best Restaurants ha svelato la classifica dei migliori ristoranti al mondo del 2023 dalla posizione 51-100. Tra questi, c'è una new entry tutta italiana: il ristorante Enrico Bartolini al Mudec di Milano entra in classifica al numero 85 ed è l'unica insegna tricolore nei posizionamenti tra 51 e 100 di questa lista globale della ristorazione. Questo è solo l'ultimo dei riconoscimenti per lo giovane chef toscano che ha già fatto il pieno di record: con le sue 12 Stelle Michelin Bartolini è infatti il primo chef italiano più stellato della storia, e il secondo più stellato a livello mondiale.

Il 20 giugno prossimo a Valencia, in Spagna, verrà invece presentata la lista con i primi 50 migliori ristoranti al mondo. L’elenco 51-100 della 21° edizione della premiazione, promossa da S.Pellegrino & Acqua Panna, ha coinvolto i ristoranti di cinque continenti ed è il risultato dei voti di oltre 1000 esperti indipendenti che appartengono al mondo della gastronomia, da chef e giornalisti di fama internazionale a gastronomi itineranti che danno forma alla classifica completa che sarà raccontata tra meno di due settimane.