Cavalieri del Lavoro 2023, sei arrivano dall'enogastronomia

Mattarella nomina i Cavalieri del Lavoro 2023

Tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella emergono anche sei personalità del mondo enogastronomico. Tre appartengono al settore del caffè, Massimo Renda e Carlo Pesenti, rispettivamente presidente e consigliere di Caffè Borbone, e Roberto Danesi, dirigente di Danesi Caffè. Ci sono poi Armando De Nigris, presidente del Gruppo De Nigris (leader nella produzione di aceto) e due nomi di peso della viticoltura: Piernicola Leone de Castris e Francesco Paolo Valentini.

Tutte nomine, queste, che si contraddistinguono per l'attenzione a un settore, quello dell'agroalimentare, sempre più in crescita e in grado di rappresentare al meglio il territorio italiano. "Siamo particolarmente contenti che questo prestigioso riconoscimento sia giunto in un anno molto significativo per l’azienda, ovvero l’80esimo per la vendemmia del Five Roses, primo rosato imbottigliato in Italia" è il commento dell’azienda pugliese de Castris che ricorda che lo stesso titolo venne dato nel 1979 al padre di Piernicola, Salvatore Leone.

Sul fronte del caffè, Caffè Borbone si presenta come "una realtà florida, che si è evoluta in breve tempo grazie ai giusti investimenti in innovazione di prodotto e di processo e alle giuste scelte di distribuzione commerciale, nonché un’azienda nata e cresciuta all’interno di un territorio che è da sempre culla dell’industria alimentare italiana” ha dichiarato Renda.