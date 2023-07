Fame compulsiva, svelato perchè mangiamo sotto stress: lo studio

Fame compulsiva e stress, uno studio ha spiegato perchè il cervello viene gratificato continuamente dal cibo

L'alimentazione e lo stress sono strettamente correlati. In particolare, la cosiddetta fame compulsiva, generata da uno stato di nervosismo, può alimentare l'obesità. Nonostante le motivazioni siano complesse, un recente studio, realizzato dal Garvan Institute of Medical Research in Australia, ha provato a indagare più a fondo sul meccanismo che porta lo stress a essere uno dei principali stimoli al mangiare compulsivo.

Lo studio è stato condotto sull'habenula laterale, ovvero quella parte del cervello dei topi responsabile del controllo della fame e della sazietà, che si spegne quando è sotto pressione. Secondo la ricerca, anche il cervello degli esseri umani mette in atto questo meccanismo ed è il motivo per cui sentiamo la fame quando siamo sotto stress. Gli scienziati hanno scoperto che lo stress cronico spegne l'habenula laterale del cervello, una regione neurale che previene la sovralimentazione sia nei roditori che negli esseri umani.