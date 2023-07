Intossicazioni alimentari estive: ecco i consigli per prevenirle

Intossicazioni alimentari, ne soffre una persona su sei

Le intossicazioni alimentari sono più comuni in estate. Ne soffre almeno una persona su sei. Le intossicazioni alimentari sono più comuni in estate perchè i batteri di origine alimentare crescono più velocemente a temperature calde. Quando si mangia all'aperto con barbecue, picnic e gite in campeggio in estate, i batteri hanno un terreno fertile ideale. L'intossicazione alimentare è più spesso causata da carne cruda o poco cotta, pollame, frutti di mare e uova. È spesso causata anche da cibi deperibili rimasti a 4 gradi o più per più di due ore o a 30 gradi o più per più di un'ora. Quali gli elementi deperibili? In particolare carne, salumi, insalata, latticini, frutta, verdura già porzionata e insalata ed infine piatti con formaggio, uova o maionese.