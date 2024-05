Fast food, Heinz Beck premia patatine del McDonald's e carne del Roadhouse

Migliori fast food: la classifica di Heinz Beck su patatine e hamburger

Uno degli chef più celebri al mondo ha stilato la sua personalissima classifica dei migliori fast food e le sorprese non mancano. Heinz Beck si è sottoposto per il Gambero Rosso a questo test, provando patatine fritte e hamburger dei più popolari ristoranti. In pole position ci sono gli hamburger di Roadhouse, mentre per le patatine vince la proposta di McDonald's. Al Roadhouse per Heinz Beck i panini sono ricchi, compiuti, ben fatti, equilibrati negli ingredienti e nel condimento, nel gusto, nel profilo aromatico pulito, nella dose di sale e, finalmente, umidi, con quel minimo di succosità da renderli appetibili.

Le patatine - sostiene Beck e lo riporta Gambero Rosso - sono il pezzo forte di McDonald’s: calde, croccanti, dorate in modo uniforme, poco salate, pulite e poco unte! Sorprendenti. Guadagna un punteggio di 75-80/100 a mani basse. Le note dolenti, in base al giudizio di Beck, arrivano da Burger King. Tra hamburger e patatine fritte il menu base raggiunge una sufficienza con diversi meno. Risultato: un hamburger che non riesce a raggiungere il 6, nonostante il giudizio meno selettivo riservato ai fast food tout court. Invece, le patatine non sono male. Belle dorate e molto croccanti.