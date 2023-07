Fiere internazionali del vino: Vinitaly in testa. Il sondaggio delle aziende

La rivincita di Vinitaly nella prima inchiesta indipendente sulle fiere internazionali del vino

Vinitaly è sul podio delle fiere internazionali del vino. A fare una panoramica sul settore wine è la rivista Civiltà del bere, che ha intervistato oltre 200 aziende vitivinicole italiane per tastare l'indice di gradimento sui grandi eventi internazionali da parte degli imprenditori. Dalla ricerca, è emersa una classifica di presenze che vede in prima fila proprio la fiera con sede a Verona (a cui ha preso parte il 78,7% degli intervistati), seguita da ProWein (53,6%), Wine Paris & Vinexpo Paris (11,6%) e dalla London Wine Fair (5,8%).

Dal lavoro, presentato durante l'appuntamento biennale VinoVip al Forte, sono emersi però anche elementi di criticità: il 13% di queste aziende ha dichiarato di non aver partecipato a nessuno delle fiere prese in esame a causa del costo, ritenuto insostenibile per le piccole imprese, e per il modello che viene indicato come "obsoleto". Dallo studio si evince infatti che le quattro manifestazioni fieristiche, pur essendo tuttora ritenute un momento imprescindibile per le pubbliche relazioni, necessitano di un rinnovamento: i produttori richiedono la "gestione degli incontri in loco, che devono essere necessariamente sviluppati attraverso una pianificazione, la raccolta delle informazioni e una declinazione in funzione di obbiettivi precisi. Le fiere devono tornare attrattive per il pubblico di buyer, offrendo maggiori spunti di profilazione, contenuti e suggerimenti di percorsi efficaci per una migliore gestione dei tempi".