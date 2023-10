Fitofarmaci, il piano per ridurne l'uso a livello Ue slitta al 2035

ComAgri approva il nuovo piano per ridurre del 90% l'utilizzo di fitofarmaci in Ue. La scadenza è stata spostata al 2035

ComAgri ha approvato ieri la proposta di Regolamento all'uso di sostenibile di fitofarmaci. Come riporta italfruit.net, è stato deciso un calendario più realistico per l'obiettivo di ridurre del 90% in Ue l'uso di pesticidi con una nuova data fissata al 2035. Gli Stati membri poi ottengono un certo grado flessibilità nel raggiugmento degli obiettivi ma con una riduzione obbligatoria a livello nazionale del 35%.

Nel trienno 2011-2013 gli agricoltori italiani hanno già ridotto di oltre il 20% l'utilizzo di fitofarmaci. Ciò è stato possibile anche grazie a nuove tecniche per garantire la salute delle piante a partire dalle TEA (tecniche di evoluzione assistita) fino alle nuove biotecnologie sostenibili.

"La posizione approvata oggi è la conferma di come le forzature politiche, le spaccature interne al Parlamento europeo non portano mai a passi in avanti significativi. - afferma il parlamentare europeo Paolo De Castro - Al contrario, la discussione sui temi ha portato a risultati positivi sia per il settore agricolo che per gli imprescindibili obiettivi di sostenibilità che ci siamo posti come Unione europea".