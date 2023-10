Illy presenta il suo caffè da agricoltura organica e rigenerativa

Illycaffè ha realizzato il suo caffè Arabica Selection Brasile secondo i dettami dell'agricoltura rigenerativa

L'agricoltura organica e rigenerativa si pone lo scopo di massimizzare l'utilizzo delle risorse presenti all'interno di una azienda agricola, diminuendo così i costi di produzione e rispettando i cicli biogeochimici, ovvero i percorsi seguiti nell'ambiente da elementi come azoto, carbonio e ossigeno. L'idea quindi è quella di ridurre a zero l'utilizzo di sostanze chimiche e utilizzare in modo moderato i macchinari per rigenerare il suolo.

Illycaffè da tempo sta puntando sull'agricoltura rigenerativa e per questo come riporta Gamberorosso.it nella regione del Cerrado Mineiro, dove l'azienda lavora da oltre 30 anni con i produttori locali, ha scelto di realizzare il caffè Arabica Selection Brasile applicando le pratiche di questa nuovo approccio alle colture certificate regenagri.

"L’Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro è il frutto della relazione che abbiamo costruito negli anni con i produttori di caffè e con la Federazione dei Produttori del Cerrado Mineiro, con i quali abbiamo condiviso l’urgenza di trovare una soluzione agli effetti del cambio climatico – ha spiegato Cristina Scocchia, AD di illycaffè – Consapevoli che questa sfida si può vincere solo unendo le forze abbiamo identificato le migliori tecniche di adattamento, mitigazione e rigenerazione dell’ecosistema, producendo il primo caffè Arabica proveniente per il 10% da agricoltura rigenerativa certificata regenagri”.