Gli italiani brindano al successo: cinque bar trionfano nella top 50 globale

World 50 Best Bars, i migliori cocktail bar al mondo: cinque locali italiani premiati

In un mix alcolico di italianità e professionalità, l'Italia continua a far parlare di sè nella scena mondiale, anche in quella dei cocktail bar, con cinque locali italiani che hanno conquistato un ambito posto nella classifica "The World's 50 Best Bars 2023". Un significativo aumento rispetto ai quattro locali italiani che erano presenti nella lista dello scorso anno, dimostrando il crescente riconoscimento della qualità e della creatività dei bartender italiani. Ecco chi sono i protagonisti italiani di questa nuova classifica, riportata da Pambianco Wine&Food.

Drink Kong, Roma (Posizione 21)

Il primo locale italiano a spiccare nella lista è il Drink Kong di Roma, che si è classificato alla posizione 21, scendendo leggermente rispetto alla 16esima posizione ottenuta l'anno precedente. Tuttavia, il Drink Kong continua a essere un punto di riferimento per gli amanti dei cocktail e un'istituzione nell'arte del bere bene.

Freni e Frizioni, Roma (Posizione 33)

Ancora nella capitale italiana, il Freni e Frizioni ha dimostrato una notevole ascesa, passando dalla posizione 86 nel 2022 alla posizione 33 nel 2023. Questo è un segno del loro impegno nel migliorare costantemente l'esperienza del cliente e l'arte della mixology.

1930, Milano (Posizione 42)

Scendendo nella lista ma comunque tra i migliori del mondo, il 1930 di Milano si è classificato alla posizione 42, rispetto alla 35esima posizione dell'anno scorso. Questo locale continua a rappresentare la scena del bere bene a Milano.

Antiquario, Napoli (Posizione 44)

Una delle new entry del 2022, l'Antiquario di Napoli, si è posizionato alla posizione 44, scalando due posizioni rispetto all'anno precedente. Questo dimostra l'eccezionale lavoro svolto dal team del locale nel garantire un'esperienza di alta qualità ai propri clienti.

Locale Firenze, Firenze (Posizione 46)

L'altro nuovo ingresso del 2022, il Locale Firenze, si è classificato alla posizione 46, perdendo sette posizioni rispetto all'anno scorso. Nonostante la leggera flessione, rappresenta ancora una delle destinazioni preferite per chi desidera gustare cocktail di alta classe.

Ma non è tutto. Ampliando il raggio ai primi 100 bar al mondo, troviamo un altro locale italiano, l'insegna Camparino in Galleria, che si è classificato alla posizione 85, migliorando la sua posizione rispetto alla 73esima dell'anno precedente. Questo dimostra che l'Italia ha una forte presenza nella scena internazionale dei bar di alta qualità.

Il podio di quest'anno è stato conquistato da Sips di Barcellona, fondato dall'italiano Simone Caporale e Marc Álvarez nel 2021. Si tratta di un bar innovativo che ha saputo combinare l'innovazione contemporanea e la precisione tecnica con un servizio ospitale e caloroso, guadagnandosi il titolo di "The World's Best Bar 2023". È seguito da Double Chicken Please, a New York, e Handshake Speakeasy, a Città del Messico, dimostrando che la competizione è feroce in questo settore.

L'Italia continua a guadagnare riconoscimenti nella scena mondiale dei bar, dimostrando che il paese è un punto di riferimento per la mixology e l'arte del bere. Con l'aggiunta di nuovi locali e il miglioramento costante dei bar esistenti, c'è molto da aspettarsi dalla scena dei cocktail italiana nei prossimi anni.