Guido Paternollo e Óscar Salazar, la cena a 4 mani al Pellico3 di Park Hyatt

Pellico 3, il ristorante fine dining del prestigioso Park Hyatt Milano, inaugura “Guido invita” una serie di esclusive cene a quattro mani che vedranno protagonisti chef italiani e internazionali nella creazione di menu inediti e sofisticati. Il primo appuntamento si terrà giovedì 20 febbraio dalle ore 19.00 e vedrà protagonista lo chef residente Guido Paternollo, affiancato da Óscar Salazar, chef di The View presso 7Pines di Ibiza, parte di Destination by Hyatt, premiato dalla Guida Repsol 2023 con 1 Sol e riconosciuto nella Guida Michelin 2023 (Spagna e Portogallo).

Guido Paternollo, con la sua visione materica e artigianale della cucina predilige il contatto diretto con gli ingredienti, considerati preziosi custodi di storie e racconti del territorio. La loro valorizzazione avviene attraverso tecniche essenziali che esaltano la purezza del gusto, dando vita a un intreccio di influenze che spaziano dalla tradizione italiana a quella giapponese e francese, senza mai perdere il legame con il Mediterraneo, filo conduttore del suo viaggio gastronomico e di questa quattro mani.

Óscar Salazar, porta con sé l’essenza di Ibiza, combinando l’eleganza del savoir-faire francese con influenze globali e un approccio visionario alla cucina. I piatti che propone per questa speciale occasione sono una dichiarazione d’amore per la terra e il mare esprimendo una profonda connessione con la sua isola attraverso ingredienti freschi e locali quali il gambero rosso ibizenco, la cipolla andalusa, la sobrasada, celebrando le radici e le nuove prospettive della cucina mediterranea.

In questa cena esclusiva, Paternollo e Salazar omaggiano le sfumature e la ricchezza del Mediterraneo, l’uno strizzando l’occhio alla Francia e l’altro alla Spagna, attraverso otto portate che accompagneranno gli ospiti in un viaggio equilibrato e progressivo tra sapori, colori e consistenze, fondendo la creatività emozionale di Paternollo con l’approccio innovativo e globale di Salazar. Tra i piatti, i commensali potranno degustare creazioni che esaltano ingredienti unici e composizioni che raccontano la sinergia tra le culture culinarie italiane e ibizenche. Ogni portata sarà un invito a scoprire l’essenza della cucina mediterranea attraverso l’estro di due grandi protagonisti della scena gastronomica. Ad accompagnare la successione delle portate, una selezione delle migliori etichette di Moët & Chandon, che nel 2023 ha conferito a chef Paternollo il premio speciale “Tradizione Futura” insieme a Gambero Rosso. L’esperienza di wine pairing inizierà con Moët Imperial in Magnum per gli amuse bouche, proseguirà con Gran Vintage 2016 sia in versione Blanc che Rosé, uno champagne che trasmette un senso di grazia e di pace e si concluderà con Collection Imperial, la massima espressione di Haute Oenologie dello chef de cave Benoît Gouez.

Questa straordinaria collaborazione tra Guido Paternollo e Óscar Salazar rappresenta un inno al Mediterraneo, alla sua biodiversità e alla sua tradizione gastronomica, interpretata attraverso due visioni uniche e complementari.Pellico 3 si conferma così come palcoscenico eccellenza per la cucina internazionale, offrendo esperienze culinarie uniche nel cuore di Milano.