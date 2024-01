Il New York Times omaggia la pasta aglio, olio e peperoncino ma rovina tutto

Il New York Times celebra la pasta aglio, olio e peperoncino ma la condisce con pepe nero e formaggio grattugiato

Non c'è ricetta più semplice ma gustosta di una pasta aglio, olio e peperoncino. Facilissima da preparare e soprattutto veloce, per molti è considerato il confort food per eccellenza nelle ore notturne. Proprio per questo motivo il New York Times ha deciso di celebrare il classico spaghetto di mezzanotte ma nel farlo ha commesso un errore clamoroso.

Da tempo il quotidiano statunitense sta dando spazio alle ricette della cucina italiana della tradizionale come la ministra maritata, diventata "wedding soup", e la "midnight pasta", meglio conosciuta come aglio, olio e peperoncino.

"Si può fare facilmente con pochi ingredienti presenti in dispensa: aglio, olio d’oliva, peperoncino in fiocchi e pasta", scrive il New York Times. Nella versione americana l'aglio viene arrostito in forno per una 40ina di minuti a 200°, poi schiacciato e mescolato con l'olio e il peperoncino. Il tutto viene poi guarnito con prezzemolo tritato (e qui, come sottolinea Gambero Rosso, arriva il sacrilegio) pepe nero e parmigiano.