"Il risotto fa schifo e costa troppo", scoppia la rissa tra titolare e cliente

Gli altri clienti hanno descritto la rissa per il risotto come "da Far West"

Può capitare di non gradire cosa abbiamo nel piatto ma quello che successo a Pasqua in un ristorante in via Alto Adige a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, è forse andare un tantino sopra le righe. Un cliente non ha apprezzato il risotto che aveva ordinato, lamentandosi anche del prezzo troppo alto. Tanto è bastato per far scattare la rissa con il titolare del locale.

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, gli altri clienti presenti in sala hanno descritto la scena come "da Far West", con tanto di piatti, bicchieri e posate che volavano in ogni direzione. Persino i tavolini sono diventati un'arma. La porta del locale alla fine è stata sfondata. Sul posto sono quini intervenuti i Carabinieri per sopprimere la lite. Gli operatori sanitari, invece, hanno soccorso i feriti.