In Italia trionfa il cibo biologico (+12%): è boom di consumi fuori casa

Boom bio in Italia (+12%). Crescono i consumi fuori casa

Il mercato alimentare biologico in Italia è fiorente. Lo rileva il rapporto Bio Bank elaborato per Osservatorio Sana, secondo cui nel 2022 si è registrato un valore di 8,4 miliardi di euro, con una crescita del 12% sul 2021. Lo riporta PambiancoNews.

A trainare la crescita sono i consumi fuori casa, pari a 1,1 miliardi di euro con +53% sul 2021. Stando al report, "la metà dei bar e due terzi dei ristoranti acquistano prodotti bio per qualificare l’offerta e proporre alternative salutiste intercettando nuove esigenze dei consumatori". Diffusa anche la presenza di vini bio nella carta dei vini: l’85% dei ristoratori e più di sette baristi su dieci hanno infatti affermato di proporre almeno un vino bio.

Performance positiva anche per l’export che raggiunge 3,4 miliardi di euro, segnando +16%. Nel 2022 aumentano leggermente i consumi domestici a quota 2,9 miliardi di euro, segnando +1,8%. In particolare crescono le vendite nei supermercati arrivando a 2,3 miliardi di euro, con +5,2% sul 2021. Calano invece a 900 milioni di euro le vendite nei negozi specializzati, registrando -8%. In dieci anni le quote dei due canali chiave del bio si sono capovolte, raddoppiando la quota dei supermercati e dimezzando quella dei negozi specializzati.