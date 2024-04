Intolleranza al lattosio: ecco i cibi insospettabili a cui stare attenti

Scopri tutti gli alimenti che in pochi sanno contengono lattosio come il prosciutto cotto, paste pronte e...

Gli intolleranti al lattosio sanno bene che devono stare lontano dai latticini per evitare di stare male, o almeno consumare formaggi che non lo contengono come Parmigiano Reggiano e Fiore Sardo Dop. Questo però non basta, ci sono infatti molti altri cibi con presenza di lattosio, a partire da insaccati, snack e piatti pronti. Le merendine, ad esempio, potrebbero contenere latte in polvere ricchissimo di lattosio.

Ecco quindi tutti i cibi insospettabili a chi dovrebbe fare attenzione chi è intollerante al lattosio: