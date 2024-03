Dieta, accelerare il metabolismo per dimagrire: così perdi peso

Come accelerare il metabolismo per dimagrire

Uno dei motivi per cui le persone tendono a prendere peso che hanno un metabolismo lento. Esistono diversi modi per accelerarlo e permettervi di godere dei piaceri della tavola senza rinunce o sensi di colpa. Il metabolismo basale rappresenta la quantità di energia utilizzati in condizioni di neutralità termica da un soggetto sveglio ma in totale stato di rilassamento fisico e psichico e a digiuno da almeno 12 ore. In sostanza è il minimo di energia che il nostro corpo brucia per le funzioni vitali e lo stato di veglia.

Il metabolismo basale in un individuo sano e sedentario rappresenta circa il 65-75% del dispendio energetico totale ma tende a rallentare con l'età. Ecco quindi alcuni metodi efficiaci per accelerarlo:

1. Il freddo è un alleato di chi vuole perdere peso. Alcuni studi hanno dimostrato che l'esposizione alle basse temperature porta ad un aumento del graddo bruno, che aiuta a bruciare le calorie piuttosto che a immagazzinarle.

2. Il tè verde è ricco di antiossidanti tra cui le catechine. Questa bevanda ha un effetto termogenico, ovvero permette di accelerare il metabolismo favorendo la perdita di peso, ma porta anche altri benefici come la riduzione dei radicali liberi. Aiuta anche a prevenire cancro, malattie cardiache e il deterioramento delle funzioni celebrali

3. Il peperoncino è un alleato di chi vuole accelerare il metabolismo ma anche altre spezie come la curcuma, che contiene curcumina e la cannella, che aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue per rendere il metabolismo più efficiente

4. Dormire bene è fondamentale per un metabolismo che funziona a dovere.

5. High-Intensity Interval Training (HIIT) ovvero un allenamento che alterna brevi periodi di attivà intensa a pause o un rallentamento dello sforzo. Si consiglia di effettuare quindi esercizi di resistenza per aumentare la massa muscolare, che brucia calorie più del grasso, come sollevamento pesi, flessioni e squat. In più con l'HIIT si consuma energia anche alla fine dell'allenamento grazie al cosiddetto effetto "afterburn"