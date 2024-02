It's Bio, fare la spesa con la nutrizionista per la propria salute

A Pesaro è stato possibile fare la spesa con l'aiuto di una nutrizionista nell'ambito del progetto di It's Bio per promuovere l'agricoltura biologica

Il 24 febbraio nell'isola Almaverde Bio all’Ipercoop Centro Miralfiore a Pesaro si è potuto fare la spesa con il supporto della nutrizionista Giulia Dellacostanza. L'iniziativa nasce ndell'ambito di It’s Bio (It’s good healthy and natural Bio Fruit&Veg), il progetto Europeo promosso da AOP Gruppo Vi.Va per promuovere in Italia, Belgio e Grecia la produzione biologica nel settore ortofrutticolo. I clienti hanno potuto ricevere consigli sui prodotti di stagione e informazioni su come utilizzarli in cucina e la differenza tra coltivazione convenzionale e biologica.

"Fai la spesa con la nutrizionista da sempre è il mio motto e quindi ho accolto molto volentieri questa iniziativa che si è rivelata alquanto proficua e partecipata – sono le parole di Dellacostanza riportate da italfruit.net – Potrà sembrare una banalità ma è importante accompagnare le persone nella consapevolezza dell’acquisto di prodotti salutari, dal momento che la sana alimentazione inizia dal carrello della spesa".

“C’è stata curiosità e partecipazione. - ha continuato - Ho dispensato consigli sulla stagionalità dei prodotti, le differenze tra agricoltura biologica e tradizionale, l’importanza del luogo di coltivazione e finanche come si legge l’etichetta di un prodotto. A tutti ho spiegato che per adottare un regime alimentare sano e bilanciato bastano pochi accorgimenti, fondamentale è avere la capacità nel cambiare abitudini del proprio quotidiano partendo dall’acquisto dei prodotti ortofrutticoli biologici”.