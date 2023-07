L'amore per il food non va in vacanza: ecco i cinque libri da leggere d'estate

I migliori libri sul food da leggere durante l'estate 2023

Leggere sotto l'ombrellone, che sia al mare o in città, è un must per l'estate. Quale occasione migliore dunque per approfondire le nostre passioni legate al cibo? A prescindere dalla destinazione delle nostre vacanze, per molti rilassarsi significa dedicarsi alla lettura in compagnia magari di un buon bicchiere. E in questa estate 2023 i titoli non mancano: se Tommaso Arrigoni ci spiega come cucinare come un vero chef senza sprecare nulla, Silvia Chiarantini ci fa sognare con un ricettario/diario che mescola i sapori del Medio Oriente a quelli della Toscana. Gli appassionati del luppolo potranno divertirsi con un volume dedicato alla birra artigianale, mentre gli amanti della storia potranno fare un viaggio secolare per scoprire tutto sugli agrumi, i frutti simbolo dell'estate. Non manca, infine, un racconto inedito sul vino, scritto con ironia e sentimento.

Esercizi spirituali per bevitori di vino di Angelo Peretti

Angelo Peretti si occupa di vino come giornalista e critico da più di trent’anni. Attraverso novanta brevi capitoli a cavallo tra il racconto e il saggio, l'autore si pone l’obiettivo di condurre il lettore a riscoprire i contenuti emozionali e intellettuali, ossia “spirituali”, del bere e del vivere. Ogni capitolo prende spunto da romanzi, aneddoti, poesie, canzoni: ad esempio, le confessioni degli amanti delusi nelle rubriche dei cuori solitari danno modo di ragionare sulla cecità dell’amore e sui difetti dei vini. L’intento è quello di aiutare il lettore a godere appieno del piacere di un gesto naturale come il condividere un bicchiere di vino con le persone care. Inoltre, per ciascun capitolo del libro, Peretti suggerisce due vini, uno italiano e uno straniero, coerenti con il contenuto trattato, per un totale di 180 vini.

Uno chef senza Sprechi. Cucinare senza buttare via (quasi) nulla di Tommaso Arrigoni

Cucinare come uno chef senza fare avanzi, senza che una sola buccia di patata o un solo gambo di carciofo finisca nella spazzatura o ammuffisca in frigorifero. Tutto ciò è possibile, con questo volume di Tommaso Arrigoni, chef e patron del ristorante milanese Innocenti Evasioni oggi nella nuova sede di via Candiani in Bovisa, insignito per 14 anni con una Stella Michelin, da sempre attento alla sostenibilità e alla circolarità dei prodotti. Il libro permette a tutti di preparare piatti gourmet senza sprechi eccessivi, con ricette eleganti e semplici, evitando di ritrovarsi con avanzi in frigorifero. Sessanta piatti divisi in quattro capitoli dedicati ad antipasti, primi, secondi e dessert, a cui si aggiungono altrettante ricette per usare tutti (o quasi) gli scarti ottenuti. In più una serie di suggerimenti e consigli che vi permetteranno di cucinare in maniera consapevole e responsabile. Un libro che si rivolge - come lui stesso ha affermato - "a chi cucina per la famiglia".