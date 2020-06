L'extravergine irpino Basso conquista la Polonia con lo "Scontrino d'Oro"

Un importante riconoscimento quello ottenuto dall’azienda irpina Olio Basso che sale sul podio più alto del concorso “Golden Receipt 2020-Polish Merchants Award” aggiudicandosi la decima edizione del premio per la categoria “Olio #Evo” per il mercato della Polonia. Un ulteriore tassello per l'azienda nata nel 1904, un nuovo riconoscimento internazionale, l’ennesima conferma della qualità produttiva dell’oleificio irpino che con il primo posto ottiene il prestigioso “Złot y Paragon”, ovvero lo Scontrino d'oro.

Il premio è stato riconosciuto per l’olio extravergine d’oliva 500ml, il blend comunitario realizzato con olive accuratamente selezionate e provenienti da Italia, Grecia e Spagna, risultato primo prodotto in termini di vendite in Polonia nella categoria “Oli extravergini di oliva”. E’ un prodotto versatile, utilizzato in cucina ma anche come condimento a crudo, con caratteristiche che ricordano sapori e odori di un tempo della tradizione gastronomica mediterranea. L’olio vincitore si contraddistingue per il fruttato medio intenso ricco di note olfattive ed un gusto leggermente piccante, con un amaro gradevole che ben si integra alle note dolci di frutta e verdi di erba.

“Questo riconoscimento è per noi motivo di orgoglio ed è una grande emozione esserne insigniti. La Polonia apprezza molto i nostri prodotti e questo ci rende felici”, dichiara Fabrizio Basso, responsabile aziendale del Controllo di gestione. “Ringraziamo tutti i nostri collaboratori per la grande dedizione mostrata e, naturalmente, il nostro importatore in Polonia per il lavoro che ha svolto nel consolidare il marchio sul mercato polacco. L’auspicio è di poter competere anche nei prossimi anni per questo riconoscimento che dà grande lustro alla nostra realtà aziendale e grandi soddisfazioni al nostro lavoro”.