L'olio extravergine conquista gli USA: finisce nel gelato e cheesecake

Olio extravergine d'oliva, gli USA se ne sono innamorati grazie a una torta condivisa sui social da Kim Kardashian

L'olio extravergine d'oliva ha conquistato gli Stati Uniti, dove burro e margarina solitamente l'ingrediente di base più utilizzato. La cosa curiosa è che venga utilizzato soprattutto nei dolci. I primi passi degli americani verso l'olio d'oliva sono iniziati nel febbraio 2020 con la ricetta della torta a base di olio extravergine da parte del Nwe York Times, a cui è seguita due mesi l'apertura della pasticceria Little House Confections di Los Angeles specializzata bomb ass olive oil cake. Quest'ultima è stata creata da Liz Roth, che aveva iniziato a venderla durante il lockdown per raccogliere fondi per un'associazione che aiuta i senzatetto.

Ovviamente il successo della bomb ass olive oil cake arriva grazie ai VIP. E' stata infatti Kim Kardashian ha lanciare la moda pubblicando una foto sui social con la torta. Dopo sono arrivati anche i brownies all'olio o la bundt cake, ovvero una ciambella cotta nello stampo ondulato, con olio e barbabietola. Little House Confections ha invece chiuso i battenti ma viene considerata ancora la migliore dove gustare le torte all'oliva.

Softside, chiosco di ice cream di New York, nel 2022 ha creato un gusto alla vaniglia con olio, miele e sale che ha avuto un enorme successo. Anche in Italia abbiamo casi simili come la gelateria Sir Oliver di Novate Milanese (pistacchio con olio, sale e pepe) o Magritte a Fidenza con il gusto fondente con olio e alloro.