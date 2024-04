La mozzarella di bufala allunga la vita: studio svolta. Ecco perchè

La mozzarella di bufala stando ai ricercatori è superiore al latte vaccino in quanto è ricca di grassi buoni ma povera di colesterolo

La mozzarella di bufala è un vanto tutto italiano. Al di là del gusto, questo alimento è di altissimo livello dal punto di vista qualitativo in quanto ha un contenuto di grassi, minerali e proteine superiore rispetto al latte vaccino. Non solo, come riporta Gambero Rosso, una ricerca conferma che ha anche il potere di allungare la vita grazie all'elevata presenza si sirtuine.

"Oltre a essere altamente nutrizionale, il latte bufalino presenta anche una serie di molecole funzionali che gli conferiscono un alto potere nutraceutico", ha affermato Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II di Napoli e presidente del Comitato scientifico del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Le sirtuine sono proteine prodotte dal nostro organismo che tra i loro compiti hanno anche quello di rallentare l'invecchiamento cellulare e regolarizzare il metabolismo. Le sirtuine poi regolano processi biologici come la produzione cellulare, riparazione del DNA e la riduzione delle infiammazioni. Le loro capacità sono diventate interessanti per la ricerca nel settore di malattie degenerative del cervello come Alzheimer, Parkinson e la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Il latte di bufala poi è ricco di grassi buoni come gli Omega 3 oltre ad essere più digeribile da chi è intollerante al lattosio e con un basso livello di colesterolo.