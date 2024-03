Mozzarella, ecco i 10 migliori marchi da mettere nel carrello

Scopri le migliori mozzarelle fiordilatte nei banchi frigo dei supermercati secondo il Gambero Rosso

La mozzarella è uno di quei prodotti che non manca mai nelle case degli italiani, un po' per il suo gusto un po' perché si presta a varie preparazioni. Qual è però la migliore sulla piazza? Gambero Rosso ha stilato una classifica delle migliori mozzarelle fiordilatte che si possono acquistare al supermercato. Per la sua analisi il sito di enogastronomia ha preso in considerazione lavorazione e provenienza del latte, profumo ed effetto visivo.

Ecco le migliori mozzarelle secondo il Gambero Rosso:

1. mozzarella “Mastro Archimede” del brand Sabelli, caratterizzato da un gusto equilibrato con note di caramello e frutta secca – prezzo 13,70/13,90 € al kg

2. mozzarella Nonno Nanni della Latteria Montello, dall’aroma delicato – 250 g (125 g sgocciolato) prezzo 1,62/1,99 €

3. mozzarella Manzi del Caseificio Molise di Carpinone, che ha un sapore intenso. Il marchio appartiene al Gruppo Lactalis Italia – 750 g (300 g sgocciolato) prezzo 2,79 €

4. Fior di latte, Vallelata, Galbani – 265 g (125 g sgocciolato) prezzo 1,47/1,79 €

5. mozzarella Granarolo – 630 g (300 g sgocciolato) prezzo 3,55 €

6. mozzarella Santa Lucia – Galbani La Leggera – 210 g (125 g sgocciolato) prezzo 1,59/1,99 €

7. mozzarella Conad – 220 g (125 g sgocciolato) prezzo 0,99 €

8. Fior di latte Sabelli – prezzo 17,90 € al kg

9. mozzarella Vivi Verde – Coop, Mozzarella biologica, prodotta dal caseificio Villa per Coop – 280 g (125 g sgocciolato) prezzo 0,89 €

10. mozzarella Pettinicchio – 420 g (180 g sgocciolato) prezzo 2,20 €