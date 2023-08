La pizza di Barbie? Si mangia da Gino Sorbillo. La ricetta sorprende tutti

Barbie mania, arriva anche la pizza rosa: si mangia da Gino Sorbillo

La pizza di Barbie? Non poteva che essere rosa e non poteva che essere inventata dal più noto dei maestri pizzaioli napoletani, Gino Sorbillo. Così, in piena Barbie mania, anche Sorbillo ha approfittato del trend per presentare la sua pizza ispirata alla celebre bambola. L'annuncio - sui social - è di questi giorni, ma la pizza in realtà è stata creata già qualche anno fa per la figlia Ludovica.

Nel 2018 la Mattel, la casa produttrice di Barbie, lanciò il Dream Gap project, un'iniziativa che aveva come obiettivo quello di accrescere la consapevolezza e l’attenzione sui fattori che a oggi impediscono alle bambine di esprimere tutte le loro potenzialità. In quell'occasione vennero scelte circa 200 professioni da far rappresentare alla Barbie e tra queste spiccava anche quella di pizzaiola. Così a Gino Sorbillo fu chiesto di ideare una pizza particolare che lui poi decise di realizzare con la figlia. Ed è quella che in questi giorni abbiamo potuto ammirare sui social e che, in questi giorni, è possibile gustare presso la sua pizzeria. Ma com'è fatta?

La ricetta speciale dietro a questa pizza è abbastanza semplice in realtà. Al famoso impasto di via dei Tribunali si aggiunge del fiordilatte e una crema fatta con ricotta di Bufala Dop e salsa di San Marzano Dop, andando così a donare un tono rosa alla tonda, per poi chiudere con foglie di basilico. Una ricetta che è stata presentata insieme alla giornalista enogastronoimica Barbara Politi.

Leggi anche: La pizza di 2000 anni fa scoperta a Pompei si può mangiare da Gino Sorbillo