La rivincita della pizza sul Covid: aperti 4mila nuovi locali nel 2023

Nel 2023 il numero di nuove pizzerie torna a crescere dalla pandemia di Covid. Sono 3.730 i locali aperti

E' un momento di rilancio per quanto riguarda le pizzerie in Italia, che rappresentano il 19% del totale dei ristoranti nel nostro Paese come conferma la guida Horeca di CGA by NielsenIQ. Dalle analisi effettuate dagli organizzatori del Campionato Mondiale della Pizza, che quest'anno arriverà alla 31esima edizione, emerge infatti che questi locali sono in aumento nel periodo post pandermia di Covid-19.

Nel 2023 sono state aperte 3.730 nuove pizzerie per un totale di 18.219 nuove attività nel settore della ristorazione, pari a una media del 20% del totale dei nuovi locali nati l'anno scorso. Nel primo trimestre la crescita era stata del 9%, a fronte però di un aumento delle chiusure (15%). Da aprile però, come riportano i dati di Unioncamere, il saldo tra nuove imprese e che chiudono è stato postivo.

I numeri invece erano stati molto negativi nel biennio successivo alla pandemia. Nel 2021 il Cna registrava un calo del 4% delle pizzerie rispetto al periodo pre Covid con 121.529 attività contro le 126.895 del 2019. Nel 2023 si è tornati a salire con circa 127mila attività nel settore della pizza.