Pizza surgelata, ultraprocessata e ricca di grassi: ecco i marchi peggiori

La pizza surgelata è un cibo ultraprocessato e ricco di grassi: la classifica delle peggiori di Salvagente

La pizza è un piacere per molti italiani ma per capita spesso di non avere voglia di uscire di casa per comprarla. Una delle alternative più comuni è quella di virare sulla pizza surgelata. Si mette in forno e in pochi minuti è pronta da mangiare. Secondo le analisi di Salvagente, però, questi prodotti non sono esattamente l'ideale per la salute.

La rivista ha analizzato 20 marchi di pizza surgelata che si può acquistare nei supermercati sulla base della quantità e qualità dei diversi ingredienti (pomodoro, mozzarella, olio, etc.). Dalla ricerca emerge quindi che sono sempre più presenti margarina, glutine di frumento, grasso di palma e correttori di acidità che mancano invece nella ricetta originale. Basta poco quindi per trasformare una pizza in un cibo ultraprocessato e ricco di grassi.

Solo una delle venti pizze surgelate analizzate da Salvagente si avvicina al punteggio di "ottimo" mentre altre sono state decisamente bocciate. Le peggiori sono: