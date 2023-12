Obiettivo alimentazione sostenibile: il futuro del food è nelle microproteine

Le microproteine vengono estratte dagli alimenti vegetali per realizzare prodotti che assomigliano alla loro controparte animale

Le microproteine potrebbe diventare una soluzione efficace per sostituire le proteine animali e arrivare a un'alimentazione davvero sostenibile a livello ambientale. Sempre più aziende utilizzano infatti alimenti vegetali per realizzare prodotti dal sapore neutro che ricordano moltissimo la loro controparte animale. E' il caso di The Filet, il primo salmone vegano stampato in 3D con proteine estratte dalle radici dei funghi e grassi vegetali.

Secondo quanto riporta italfruit.net, il prodotto realizzato dall'azienda austriaca Revo Foods per essere realizzato produre il 77-86% in meno di CO2 e necessità del 95% in meno di acqua dolce rispetto al salmone tradizionale. The Filet a Vienna è andato sold out in pochi giorni, a conferma che questi alimenti sono diventati di grande interesse per il pubblico.