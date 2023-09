Le stazioni di servizio diventano stellate, il progetto di Eni e chef Romito

Il 20 settembre apre la prima ALT Stazione del Gusto, il progetto di Eni e dello chef Nico Romito che rende la stazione di servizio un punto di ristoro di alta qualità

A Roma le stazioni di servizio diventano dei piccoli ristoranti stellati. Il progetto ALT Stazione del Gusto, realizzato dallo chef Niko Romito del Reale di Castel di Sangro insieme a Enilive, ha l'obiettivo di realizzare in Italia e in Europa oltre 5.000 stazioni di servizio che fungeranno da punto di ristoro. "Con la transizione energetica cambiano i tempi di rifornimento, la sosta necessaria deve diventare anche una sosta utile, per questo servono servizi legati alla mobilità per soddisfare esigenze primarie", ha spiegato Giovanni Maffei, direttore commerciale di Eni Sustainable Mobility.

Come riporta Gamberorosso.it, il 20 settembre nella Capitale verrà ufficializzato il nuovo look della storica stazione di servizio Enilive in viale America all’EUR (che è in passato è stata anche un McDonald's) ispirato sia all'esterno che nell'arredamento ai diners tipici delle strade americane. L'insegna Alt nasce nel 2018 inizialmente come logo per la rivendita di pane fatto in casa, diventata poi un vero e proprio punto di ristoro.

ALT Stazione del Gusto propone un ricco menu per colazione, pranzo, merenda e cena con pietanze familiari e popolari come pizze, toast al prosciutto e formaggio, pollo fritto intero, bombe dolci e salate fritte sempre in olio nuovo. Il tutto viene preparato espresso e non staziona sul bancone.