Leonardo Del Vecchio punta su Versilia e Portofino: aperti 2 nuovi ristoranti

Leonardo Maria Del Vecchio aprirà due nuovi ristoranti: Vesta Mare in Versilia e Vesta Portofino con tanto di stabilimento balneare

L'impero della ristorazione di Leonardo Maria Del Vecchio si sta ulteriormente allargando. Il rampollo di Luxottica e amministratore delegato di Salmoiraghi & Viganò dopo Vesta, Casa Fiori Chiari e la Trattoria del Ciumbia a Milano, tutti in zona Brera, si prepara ad aprire due nuovi ristoranti rispettivamente in Versilia e sul Levante ligure.

Come riporta Gambero Rosso, il primo si chiamerà Vesta Mare e aprirà a Marina di Pietrasanta, all'interno dello storico Caillon. Vesta Portofino, invece, è situato nella splendida baia di Paraggi e includerà anche lo stabilimento balneare di Bagni Franco Mare. Il menù sarà realizzato da Giorgio Bresciani, che ha già firmato il menù del ristorante milanese, e l'inaugurazione è prevista entro la fine dell'estate.

Leonardo Maria Del Vecchio non è il primo membro della famiglia a interessarsi alla ristorazione. La madre, Nicoletta Zampillo, seconda moglie del fondatore di Luxottica, possiede il 10% di una startup nel campo delle cucine in affitto per la preparazione e consegna di piatti a domicilio.

Per Leonardo Del Vecchio l'unico rammarico è quello che il padre non è riuscito a vedere l'inaugurazione del primo ristorante: "Morì poche settimane prima dell'apertura. - ha raccontato a La Repubblica - Volevo fargli una sorpresa e, con gli chef, stavamo mettendo a punto quello che è sempre stato il suo piatto preferito, la pasta con le vongole. In casa nostra c'è sempre stato amore per il buon cibo. Purtroppo non è stato possibile".